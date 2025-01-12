KESK Çorum Şubeler Platformu, 13 Ocak Pazartesi günü alanlara çıkıyor.

İş bırakan memurlar, saat 09.30’da Pir Baba Parkı önünde toplanarak Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yapacak. Saat Kulesi Meydanı’nda ise saat 10.30’de kitlesel basın açıklaması yapılacak.

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI DA DESTEKLİYOR

KESK’e bağlı sendikaların ve emek örgütlerinin düzenlediği iş bırakma ve eyleme, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği de destek vereceğini duyurdu.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, tıpkı memurlarda olduğu gibi emeklilerin de, asgari ücretlilerin de maaşlarının yaşam koşullarının altında, “sefalet” düzeyinde belinlendiğini bildirerek, memurlarla birlikte emeklilerin de eylem sahasında olacağını söyledi.

Batak, tüm memur, asgari ücretli ve emeklileri KESK’in düzenlediği eyleme davet ederek, “haklarımızı alana kadar mücadelemiz serecek” dedi.

Söz konusu eylem, “Sefalet ücreti dayatmasına boyun eğmeyeceğiz”, “Sefalet zammı değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz” temel başlığı altında düzenleniyor.

Editör: Haber Merkezi