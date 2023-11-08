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4 aylık TÜFE, SGK ve Bağkur emeklisi için yüzde 29,4 oldu. Sırada Kasım ve Aralık ayı rakamları var. Emekli maaşları ile ilgili son açıklama ise Bakan Işıkhan’dan geldi.

Bakan Işıkhan açıklamasında emeklinin yüzünü güldüreceklerinin mesajını verdi. Peki emekli maaşının yükseltilmesi için masadaki olası zam oranları neler? İşte cevabı…

İşçi, memur ve emeklilerin beklediği zam oranının belli olacağı Ocak ayı yaklaşıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili ilk ipucunu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan verdi. Işıkhan açıklamasında “Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim” sözlerini kullanmıştı.

YÜZDE 29,40’LIK ZAM KESİNLEŞTİ

Bu açıklamaların ardından emekli maaşlarına gelecek zam oranında beklenti yükseldi. SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon oranında artış için rakamlar netleşmeye başladı. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken Ekim ayında enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 3,43 oldu. Bu rakamın ardından 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,40’a ulaştı. Bu rakam şu anlama geliyor emeklinin ocak ayında yüzde 29,40’lık zam oranı şu anda kesinleşti.

ZAM ORANININ REFAH PAYI İLE BİRLİKTE YÜZDE 50 OLMASI BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise emekli maaşlarına gelmesi beklenen zam oranı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “En düşük SSK, Bağkur emekli aylığı olan 7 bin 500 TL’nin sadece bu 4 aylık enflasyon farkı ile 9 bin 705 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. 10 bin TL maaşı olan bir kişinin ise 12 bin 940 TL maaş alacağını söyleyebiliriz. Ancak bu orana bir de Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları eklenecek ve rakam daha da yukarı çıkacak. Yıl sonu SSK ve Bağkurlular için yüzde 37,75 oranında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 49,96 oranında zam yapılması söz konusu olacaktır. Yani beklenti emeklinin ocak zammının yüzde 40’ı bulması buna bir de refah payı eklendiği rakamın yüzde 50 bandına çıkması bekleniyor.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 250 TL OLACAK”

Memurlara ise yüzde 60 oranında memur emeklilerine ise yüzde 65 oranında zam yapılması söz konusu. SSK, Bağkur emeklilerine yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda 11 bin 250 TL’lik bir rakamdan söz edebiliriz.”

KÖK MAAŞLARIN DA ARTMASI BEKLENİYOR

Bir diğer beklenti ise kök maaşların yukarıya çekilmesi 7 bin 500 TL’ye çekilen kök aylıkların üzerine enflasyon oranında artış yapıldığında emekli maaşlarına iki artış birden yapılmış olacak. Kök maaşların hakkında da bilgi veren İsa Karakaş “Kök maaşı 4 bin, 5 bin, 6 bin olanların seyyanen zam yapılıp ve ayrıca enflasyon farkı ve refah payı alması beklenmektedir” dedi. Herkes en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasını beklerken yapılan hesaba göre rakamın 11 bin 250 TL’nin de üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan cumhuriyetin 100. yılına özel emeklilere verilecek 5 bin TL’lik ikramiyenin de 15 Kasım’a kadar hesaplara geçeceği öğrenildi.

(Mynet)

