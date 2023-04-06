İsrail polisinin önceki gün Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdığını belirterek bu olayın her yıl Ramazan ayında tekrarlandığını vurgulayan Fatih Okumuş, İsrail terörüne karşı tüm vicdanlı insanlarla tüm Müslümanları ses yükseltmeye davet etti.

İsrail’in yine yanıltmadığını belirten Memur-Sen İl Başkanı Okumuş, konula ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Saldırgan tutumunu sürdüren, ibadethanede Müslümanlara zulmeden siyonist İsrail’i lanetliyor; İsrail terörüne karşı vicdanlı insanları, tüm Müslümanları ses yükseltmeye davet ediyoruz. İsrail güçleri, ahlaksızca, saygısızca, zorla, illegal olarak tekrar Mescid-i Aksa’yı işgal etmiş, Mescide sığınan Müslümanları şiddet kullanarak darbetmiş, ardından gece başlayıp sabaha kadar süren saldırıda, insan haklarını, hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk 500’den fazla Müslüman’ı gözaltına almıştır.

Baskında silahlar kullanılmış, yangınlar çıkmış, yaralı insanların ambulansa ve hastaneye gitmeleri bile engellenmiştir. Bu, bütün Müslümanlara, insan onuruna, insan haklarına yapılmış aşağılık, kaba, barbarca bir saldırıdır. Kendi içindeki etik ve politik sıkışmaya bir çıkış yolu ararken kitlesel gösterilerle iç savaş eşiğine gelen İsrail, Mescid-i Aksa’ya saldırarak dikkatleri Filistinliler ve Müslümanlar üzerinden dışarıya, başka noktalara kaydırma oyunuyla zaman ve imkân kazanmak istemektedir. Dayanmanın son sınırında Müslümanların, anlayışın son sınırında insanlığın tahammülü kalmamıştır. İsrail, bütün kabalığı, pervasızlığı ile sabrın tüm sınırlarını zorlamaktadır. Bu fütursuzluğa, başta bölge ülke ve halkları olmak üzere, bütün İslam dünyası ve dünya kamuoyu ‘dur’ demelidir.

Memur-Sen olarak, işgal edilmiş Filistin topraklarında kadın ve çocukları öldürerek var olmaya çalışan terör devleti İsrail’i kınıyor, lanetliyoruz”

(Haber Merkezi)