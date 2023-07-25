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Farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayan basının toplumsal sorunları dile getirerek çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Okumuş, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığıdır. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları, toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır.

Basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli biçimidir. Demokrasinin temel taşlarından olan ‘basın özgürlüğü’ şeffaf yönetim ilkesinin de yapı taşlarındandır. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.

Her şart ve zeminde görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler, iş yükü ve yoğunluğu içinde bir taraftan her türlü tehditle karşı karşıya olurken, diğer yandan mesleki yıpranmayı da fazlasıyla yaşamaktadırlar.

Kamuoyunun ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmak gayretiyle bazen canları pahasına büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleğini yapan basın mensubu arkadaşlarımızın Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”