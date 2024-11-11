Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda saat 19.30'da sahnelenecek olan 2 perdelik müzikli güldürü niteliğindeki oyunun biletleri için 0538 497 36 45 nolu telefonla irtibat kurulabilecek. Oyunun kadrosunda; Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergün, Suat Ülhan, Murat Ercanlı, Murat Demirbaş, Ersen Ocak ve Burcu Oktav yer alıyor.

Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Ankara Ekin Tiyatrosu ile birlikte yapılacak tiyatro gecesi etkinliğine tüm sendika üyelerini ve sanatseverleri davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ