Gelecek Partisi’ne katılım nedeniyle parti binasında bir program düzenlendi. Programda konuşan Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Akdağ, “Hep söylemiştik yine söylüyoruz. Bizim kapımız herkese sonuna kadar açık, partimize ilgi duydukları gönül verdikleri için aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından söz alan Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu ise “Üç yıldır Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimi yürüttüm, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldum. Sistemik otoriter yolsuzluk düzenine dur demek için kurulmuş olan partimiz, adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak ilkelerinden vücut bulmuştur. Adres Gelecek Partisi’dir. Gelecek ailemize hoş geldiniz.” dedi.



Konuşmaların ardından düzenlenen yeni üyelere rozet takma programında, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Akdağ, Belediye Başkan adayı İsmail Barış Coşgunsu ve Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Marım, Serkan Boran, Nahide Toktaş, Hülya Kaşıkçı ve Gökşin Kaşıkçı da hazır bulundu. (Haber Merkezi)