Çorum merkeze bağlı Karadona Köyü'nden gelme Nezaket Aslan’ın eşi, Vedat, Murat ve Gülsüm Aslan’ın babaları, Şakir ve Satılmış Aslan’ın ağabeyi, Mehmet ve İhsan Aslan’ın eniştesi, Hakan Samut'un ise dayısı olan Memiş Aslan hayatını kaybetti.

Aslan’ın cenazesi bugün (17 Temmuz 2024 Çarşamba günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasının ardından Karadona Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ