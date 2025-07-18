6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 10-11-12 Yaş 2. Etap Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakaları bugün Bolu’da başlıyor.

3 gün sürecek olan müsabakalarda Çorum Arena Spor Kulübü sporcusu Melisa Özçerezci, 11 yaş kategorisinde 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 50 metre serbest stil yarışlarında kulaç atacak. Genç yüzücü, müsabakalarda Türkiye Finalleri barajını geçmek için mücadele verecek.

Yüzme kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Özçerezci, elde ettiği derecelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Antrenörü Turgay Karaçam, sporcunun azmi ve disipliniyle Türkiye genelinde başarıya ulaşacağına inanıyor.