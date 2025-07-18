Uluslararası Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 18.Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) 20-26 Temmuz tarihleri arasında Makedonya’da yapılacak. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun madalya mücadelesi vereceği Yaz Festivali Oyunları’nda Galatasaray’ın Çorumlu sporcusu Kuzey Kaplan ise sırıkla ve yüksek atlama kategorilerinde milli forma ile mücadele edecek.

Çorum Merkeze bağlı Üçköy nüfusuna kayıtlı olan Kuzey Kaplan lise son sınıfta okuyor. Babası Nail Kaplan, oğluna çok güvendiğini ve Türkiye’ye madalya ile döneceğini belirtti.