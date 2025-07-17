Arca Çorum FK, 2025-2026 sezonunda Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayan kombine bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Bugün itibariyle başlayan satışların detayları da açıklandı. 2024-2025 sezonundan kombinesi olan ve yenileyecek olan taraftarların yüzde 10 indirimden faydalanacağı belirtilirken, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da sona ereceği açıklandı.

Kombinesini yenileyecek olanlar VİP C tribününü 22 bin 500 TL, VİP A, B ve E tribününü 9 bin TL, kapalı sol tribününü ise 3 bin 150 TL’den satın alabilecek.

İlk defa kombine bilet alacak olanlar için satışlar 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Kombineler ise VİP C tribünü 25 bin, VİP A, B ve E tribünü 10 bin ve kapalı sol tribünü ise 3 bin 500 TL’den satışa çıkarıldı.

Kırmızı-Siyahlı kulüp, kombinelerin www.passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Çorum Merkez Hürriyet Parkı Passolig Gişesi üzerinden satılacağını da duyurdu.

Kombineler sadece Çorum FK logolu Passolig kart sahiplerine satılacağı, E-Bilet süresinin 31 Mayıs 2026’Ya kadar uzatılması ve TC kimlik numarasının kartla eşleşmiş olması gerektiği de belirtildi.