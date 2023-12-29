Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi'nin söyleşi programına katılan şair-yazar Burhan Sakallı, "Küresel Boyutlarıyla Filistin Davası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Filistin halkının tarihte birçok kez soykırıma ve yıkıma uğradığını, yaşadığımız ve şahit olduğumuz üzere şu günlerde de yine soykırıma uğradığını ve çok zor günler geçirdiğini anlatan Burhan Sakallı, Gazze ve Kudüs çerçevesinde tarihi ve sosyolojik değerlendirmelerde bulundu. Sakallı, meselenin geri planındaki durumları anlatarak tarihsel bilgiler verdi.



FİLİSTİN, GAZZE VE KUDÜS HAKKINDA ÇOK AZ BİLGİYE SAHİBİZ

“Söylemlerimizin coşkusuna ve iddialarımızın büyüklüğüne rağmen hakkında pek az bilgi sahibi olduğumuz bir alan Kudüs ve Filistin” sözleriyle konuşmasına başlayan Sakallı, şu ifadelere yer verdi: “Kudüs bir kez kılıçsız fethedilmiştir. Bunu Hz. Ömer zamanında Halid Bin Velid komutasında İslam ordusu yapmıştır. Tarihte Kudüs’ü Müslüman ve Türkler yönettiğinde bütün dinlerin mensupları huzurluydu. Yahudiler dahi bunu doğruluyor. Siyonizm birçok tanımların yanı sıra tahrip ve tahrik hareketidir.

Mekke ve Medine Müslümanlığın kalbi ise Kudüs, Filistin ve Gazze Müslümanlığın aklıdır. Bütün inanışların kendini ifade ettiği tek merkez. Hristiyan ve Yahudilerce yeryüzü cennetinin krallığının kurulacağına inanılan yer”

Burhan Sakallı, söyleşi programına katılanlara, Larry Collins'in “Kudüs Ey Kudüs', Amin Maalouf'un 'Arapların Gözünden Haçlı Seferleri', Avı Shlaım'ın 'Filistin'i Bölüşmek', Avı Shlaım'ın ' Demir Duvar', Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun 'Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları' gibi kitapları okumalarını tavsiye etti.