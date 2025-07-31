Milletvekili Tahtasız, ilk olarak Çorum Eczacılar Odası’nın eski başkanlarından Sönmez Çalışkan’ın annesi Satı Çalışkan’ın vefatı dolayısıyla derin üzüntü duyduğunu belirtti. Şehir dışında bulunması sebebiyle cenazeye katılamadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, daha sonra gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini iletti. “Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun” dedi.

Tahtasız daha sonra ilimizin tanınmış esnaflarından Aşiyan Cafe İşletmeleri sahibi Durmuş Batman’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek merhumun evlatları Levent, Ramazan, Davut ve Oğuzhan Batman’a taziye ziyaretinde bulunup başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca elim bir kazada hayatını kaybeden engelli Can Bektaş için de bir taziye mesajı yayımlayan Milletvekili Tahtasız, Bektaş ailesine yaptığı ziyaretle acılarını paylaştı. “Gözlerindeki hüzün, Can’ın ne kadar sevilen bir evlat olduğunu bir kez daha gösterdi” diyen Mehmet Tahtasız, Can Bektaş’ın unutulmayacağını vurguladı.

Mehmet Tahtasız, yayımladığı mesajlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine ve sevenlerine ise sabır ve başsağlığı diledi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK