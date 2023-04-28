Millet İttifakı milletvekili adayları ve parti yöneticileri, Çorum Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunları sahada tespit etti.

Bir yandan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen, bir yandan da sorun ve talepleri yerinde tespit eden CHP heyeti, “Esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceğiz. Esnaf ve sanatkarın önünü, ufkunu açacağız” vurgusu yaptı.

Sanayi Sitesi esnafının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan Millet İttifakı heyeti, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa ve demokrasiye sahip çıkılmasını istedi.

Ziyaretler sırasında konuşan Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, “Esnaf Destekleri Sigortası Fonu kuracağız. Kira stopajını kaldıracağız. Küçük esnafımızı koruyacağız, haksız rekabeti önleyeceğiz. Bunun için zincir marketler ve AVM’lerin çalışma gün ve saatlerini yeniden düzenleyeceğiz. Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat’a; Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri; Hüseyin Gazi Uysal, Didem Tokgöz, Erkan Özbal, CHP Milletvekili Aday Adayı Ömer Tayfun Angın, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Millet İttifakına destek veren siyasi partilerin temsilcileri eşlik etti.

(Haber Merkezi)