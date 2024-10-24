Çorum’da uzun yıllardır köftecilik yapan Kenan Kulucan’ın vefatı, sevenlerini üzdü.

Çorum’un tanınmış lokantacı esnafından Burhan Kulucan’ın oğlu, Japonya’nın başkenti Tokyo’da lokanta işleten Emrah ve Çorum’daki Babacan Döner sahibi Emre Kulucan’ın babası olan Kenan Kulucan’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Zeki Akbatu tarafından kıldırılan cenaze namazına ailesi ve sevenleri ile birlikte İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zihar, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ