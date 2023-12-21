Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, cami görevlisi Mecit İpek´in oğlu, Murat İpek'in kardeşi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Mehmet İpek'in genç yaşında hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip İskilip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.