Olay, Başpınar Mahallesi Sarıtepe Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Keyvan’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Sungurlu Belediye Başkanvekili Mesut Özsaray ve Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.