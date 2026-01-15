AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi Necatibey Gömlek sahibi Mücahit Keskinel’in kayınpederi, öğretmen Hüseyin Güler, Mustafa Güler, Havva Keskinel ve Nezahat Küyükoğlu'nun babası olan Mehmet Güler 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak İskilip Şeyhyavsi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, bazı daire müdürleri ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ