Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Mehmet Fatih Uysal sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Fatih Uysal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemsettin Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Şehit Hasan Yağ’ın vefat eden annesi Zeynep Alkan’ın da cenaze namazı da Akşemsettin Camii’nde kılındı. Cenazelere merhum ve merhumelerin aileleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

