Türkiye Güreş Federasyonu, 17-23 Nisan tarihlerinde, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek grekoromen milli takım kadrosunu da açıkladı. Kadroda, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Mehmet Çeker de yer alıyor. Çeker, 63 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye’yi grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda da Rıza Kayaalp temsil edecek.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Bolu-Aladağ’da sürdürüyor.

(Hüseyin AŞKIN)