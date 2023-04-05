E.B.(40) idaresindeki 19 BL 077 plakalı minibüs Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağında, N.F.(22)’nin kullandığı elektrikli skotere çarptı. Kazayı fark edemeyen M.G.(31) ise 42 M 1989 plakalı TIR ile minibüse çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan scooter sürücüsü ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Çorum Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (Tugay GÖKTÜRK)