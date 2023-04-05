Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi 6. Sokak'ta Erol Şahin'e ait evde yangın çıktı.

Evde uyuduğu sırada alevlerin ortasında kalan Şahin'in tutuşan kıyafetleriyle evin penceresinden dışarı çıkmaya çalıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Görüntüde Şahin'in pencereden çıkmaya çalıştığı ancak çıkamadığı, komşularının Şahin'in üzerine su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şahin'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.(Tugay GÖKTÜRK)