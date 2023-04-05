Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi 6. Sokak'ta Erol Şahin'e ait evde yangın çıktı.
Evde uyuduğu sırada alevlerin ortasında kalan Şahin'in tutuşan kıyafetleriyle evin penceresinden dışarı çıkmaya çalıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
YAŞAMA TUTUNAMADI
Görüntüde Şahin'in pencereden çıkmaya çalıştığı ancak çıkamadığı, komşularının Şahin'in üzerine su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şahin'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.(Tugay GÖKTÜRK)
Mahalleli su dökerek kurtarmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Çorum'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında elbiseleri alev alan ağır yaralanan 64 yaşındaki Erol Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi 6. Sokak'ta Erol Şahin'e ait evde yangın çıktı.
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