Çorum’un badmintondaki “harika çocuğu” Mehmet Can Töremiş, alt yaş kategorilerinde gerek ulusal, gerekse uluslararası organizasyonlarda yaptığı derece kalmadı. Yıldız badmintoncu, büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmayı başardı.

Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri’de yapıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli sporcularından Mehmet Can Töremiş, çift erkeklerde, Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü’nden partneri Gökay Göl ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu yıl U17 ve U19 kategorilerinde 4 şampiyonluk madalyası kazanan Mehmet Can Töremiş, büyüklerde de kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.