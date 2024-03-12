CHP’nin İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi Adayı, hemşehrimiz Mehmet Aydoğanoğlu, Ramazan öncesi, CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel’i Çorumlu hemşehrileriyle kahvaltıda buluşturdu.

Çorumlu Süleyman Aydoğdu’nun lokantasında Mehmet Aydoğanoğlu tarafından verilen kahvaltıya, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile bir kısım partililer ve sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleri katıldı. 150 kişilik mekân tamamen dolduğu gibi, işyerinin önüne de bir o kadar masa-sandalye konuldu.

Daha önce Ataşehir Belediye Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuş olan Mehmet Aydoğanoğlu, Ataşehir’de azımsanamayacak bir Çorumlu nüfusunun yaşadığını belirterek, yıllardır Çorumluların her işine koşan bir hemşehrileri olarak, Belediye’de Çorumluları temsil etmeye aday olduğunu söyledi.

CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Başkan Adayı Onursal Adıgüzel ise, “Seçimi kazandığımızda, her zaman yanımızda olan Mehmet Aydoğanoğlu, yine en yakınımızda olacak, Ataşehir’i birlikte yöneteceğiz. Çorumlulardan güçlü biçimde destek alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.