Uzun yıllardır Çorum MYO’da görev yapan Mehmet Aydınkal, üniversitenin Uluslararası Avrupa Birliği Projeleri’nde Türkiye’de sayılı isimler arasında yer alıyordu. Üniversitenin toplam projelerinden daha fazla kaynaklı proje üreten Aydınkal’ın vefatı, Çorum’da ve üniversite camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Mehmet Aydınkal'ın cenazesi saat 10.00'da Çorum Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Aydınkal için, Çorum MYO’da düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğretim üyeleri ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.