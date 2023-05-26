Türk Milleti’nin 14 Mayıs’ta ülkenin yeniden 28 Şubat’ın karanlığına dönülmesine müsaade etmediğini belirterek inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine müsaade etmediğini belirten Mehmet Aşıla, Cumhur İttifakı ve YRP olarak millete teşekkür ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin yarın yeniden sandık başına gideceğini hatırlatan Aşıla; “Milletimiz yarın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah’ın izniyle. 28 Mayıs’ta ülkemiz, milletimiz, devletimiz, kazanacak. Milletimizin ve Cumhur İttifakı’mızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.