Berlin’de yaşayan hemşehrimiz Mehmet Akyüz’ü ÇORUM HABER okurları, doğup büyüdüğü Çukurören köyünün mezarlığını düzenlemek için yaptığı özverili çalışmalarından hatırlıyor.

Akyüz, yurt dışında yaşayan arkadaşları ile birlikte bir grup oluşturup, köyünün mezarlığında kapsamlı bir bakım ve düzenleme sağlamıştı.

ÇORUM HABER dostu Mehmet Akyüz, Çukurören Köyü’nün yeni Muhtarı, akrabası Serdal Anar ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Ziyarete, Akyüz’ün yakını, yine ÇORUM HABER dostlarından Savaş Karakaş da katıldı.