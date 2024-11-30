Aslı Akkuş’un eşi, Ali (merhum), Cengiz ve Cemal Akkuş’un babaları Mehmet Akkuş, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, bazı CHP’li yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi