İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikalinin 88. yıldönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kordinasyonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi. Programa İl milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, protokol üyeleri ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Pr Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Türkçe Öğretmeni Ünal Yapıcı tarafından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Mehmet Akif’in mirasını Asımın nesli dediği çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak, onun düşünce ve ideallerini yaşatmak İstiklal Marşımızın ruhunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir"dedi.

Program, Türkçe Öğretmeni Nurettin Çetintaş Çanakkale Şehitlerine şiirini, Türkçe Öğretmeni Salim Şahin'in Ye’s şiirini okuması ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan sinevizyon gösterisinin ardından Emir Kağan Yapıcı isimli öğrenci tarafından İstiklal Marşı okundu. Müzikler ile devam eden program "Akif" temalı resim sergisi gezisi ile son buldu.

Editör: İHA AJANS