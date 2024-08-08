Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde klimalı durak olarak yapılan ancak içeriği boş, kapası kapanmayan durağı gündeme getiren CHP Belediye Meclis Üyesi Doğan Öksüz, bu konuda taleplerinin devam ettiğini açıkladı.



Çorum’un üç mahallesinde bir tane bire klimalı durak bulunmadığı konusunu geçen ayki toplantıda gündeme getirdiğini hatırlatan Doğan Öksüz, “Temmuz ayı toplantısında ilimizde toplam 21 adet kapalı-klimalı durak bulunduğunu ancak Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallelerimizde bir tane bile kapalı-klimalı durak bulunmadığını ifade etmiştim. Bunun üzerine Başkanımız Mehmet Akif Caddesi Barış Manço Parkı önünde bu durağın konulduğunu belirtti. Bizde büyüğe saygı esastır. Başkanımızın bu önerisini dinleyip bu durağa gittim ve anladım ki ben değil, size o gün acele bir şekilde her kim bilgi akışı sağlamış ise o arkadaşımız yanlış bilgi sahibi veya siz doğrudan bilgi vermiş iseniz maalesef sizin bilginiz eksik.

“KAPALI DURAĞIN KLİMASI BİLE YOK”

Çünkü buradaki otobüs durağında klima yok, kapısı bozuk ve eminim içerisinde klima olmadığı için otobüs bekleyen vatandaşlarımız 38/40 derece sıcakta giriş bölümü açık kalsın diye kapısını bozmak zorunda kaldılar. Ayrıca yanılmışım çünkü klimalı durak sayısı 21 değil 23 imiş. Yani Çorum'da toplam 23 kapalı-klimalı durak bulunuyor. Ama Belediyemizin çok kıymetli yöneticileri imal edilen 23 adet durağın bir tanesini bile bu üç mahallemize layık görmemişler” diye konuştu.

Ankara yolu Diş Hastanesi önüne yapılan kapalı klimalı durak ile Barış Manço Parkı önündeki durağın fotoğraflarını göstererek ikisi arasındaki farkları sıralayan Öksüz, konunun yanlış anlaşılmamasını da isteyerek 15 mahallenin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ama bu yapılan haksızlığa tepkilerini dile getirdiği ve bu 3 mahalleye de kapalı-klimalı durak talebinin yerine getirilmesini beklediklerini açıkladı.

“MAHSUNİ ŞERİF PARKI SPOR TESİSİ YENİLENSİN”

Konuşmasının devamında Mahsuni Şerif Parkı'nda bulunan çocukların zamanlarını değerlendirebileceği yarı futbol-yarı basketbol sahasının içler acısı durumda olduğunu da dile getiren Öksüz; “Sayın Başkanım parkın zemininin yarısı beton üstü ortaya çıkan çakıl taşları nedeniyle rezil durumda. Yarı futbol yarı basketbol sahası kıvamında bir beton zeminde top oynayan çocuklara demirden iki kale direği dikmekle eşit hizmet sağlanamaz maalesef. Bu ancak çekilen şut sonrasında topun yüksekten gitmesi halinde gol tartışmalarını sona erdirir. O çocukları; Mehmetçik Parkı içerisindeki tesis gibi içerisinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası gibi sosyal donatıların bulunduğu bir spor kompleksi ile buluşturduğunuz zaman eşitlik sağlanır” sözlerine de yer verdi.

AŞGIN’DAN KINAMA

Doğan Öksüz’ün konuşmasının ardından söze giren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da göreve geldikleri günden bugüne kadar hiçbir zaman ayrımcı bir uygulama içinde olmadıklarını vurguladı. Başkan Aşgın, üç mahalle içindeki bazı yerlerdeki altyapı hizmetlerinden örnekler vererek Doğan Öksüz'ü sert bir üslupla kınadığını ifade etti.

Doğan Öksüz’ün üç mahalleyi sürekli gündeme getirerek ayrımcı bir yaklaşım sergilediğini ve bunu asla kabul etmediklerini belirten Aşgın; “Doğan beyin sözleri üzerine geçen ay 15 mahalleyi araştırdık. Sadece Kale, Bahçelievler veya Yavruturna değil diğer mahallelerde de klimalı durak olmayan yerler var. Mahalleleri ayıran bu bakış açısını kınıyorum. Bizim için tüm mahalleler birdir ve kardeştir. 3 mahalleyi cımbızla çekmek ayıptır.

Bahabey Caddesi’nde önceki gece 24.00’te dahi çalışma devam ediyordu. Bahar Caddesi’ne gidin bakın atılan asfalta. Bizde mahalleler arası farklı bir yaklaşım olmaz. İhtiyaç nerede ise o hizmet oraya gider. Kimsenin oy verip vermediğine bakmayız. Hiçbir Meclis grubu böyle ayrımcı üslupla önüme gelmesin. Şehrimiz bir bütündür. Bizim için 15 mahallemiz birdir ve böldürmeyiz” şeklinde konuştu.

“UYARILAR YAPILACAK”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Barış Manço Parkı yanındaki durağın eksikleri ile ilgili Ulaşım Müdürlüğü’nün bir eksiği bulunduğunu, çok yavaş çalıştıklarını, 4 yere konulan klimalı durakların eksiğinin 4 aydır giderilmemesi konusunda Doğan Öksüz’ün haklı olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

“3 MAHALLEDE HİZMET EKSİKLİKLERİ VAR”

CHP Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz da, CHP'li üye Doğan Öksüz'ün söylemlerinin ayrımcılık kastı taşımadığını, bazı belediye hizmetlerinde gözlemlediği noksanlar olduğunu ve bunu dile getirdiğini kaydetti.

Doğan Öksüz’ün üç mahalleyi üstün görme gibi bir niyeti olmadığını, Çorum Belediyesi’nde Refah Partisi’nden beri bu üç mahallenin hizmette ihmal edildiğini, bu hizmet eksiklerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.