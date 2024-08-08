Güvenli liman olarak görülen altın, Ortadoğu'daki gerilim ve ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle yükselirken işlemciler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlarla ilgili ipucu edinmek için ekonomik verileri izleyecek. Diğer yandan dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün telafi edilmesi de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelledi.

Geçen hafta Cuma günü ABD'de açıklanan ve ekonomide gerilemeye ilişkin endişeleri tetikleyen aylık istihdam verisinin ardından, bugün ABD'de açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları yakından izlenecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, bugün saat 9.00 itibariyle yüzde 4 yükselişle 2 bin 393 dolar seviyelerinde seyretti. Aynı dakikalarda gram altın 2 bin 581 TL'den, çeyrek altın 4 bin 220 TL'den, Cumhuriyet altını ise 16 bin 828 TL'den işlem gördü.



