DANA KIYMA SABİT, KANATTA YÜKSELİŞ VAR

Kurban Bayramı öncesi fiyatların sürekli arttığı et fiyatları bugünlerde durgun. Bayram öncesi et fiyatlarının Kurban Bayramı’ndan sonra durağan bir seyir kazanacağı söyleniyordu. Kurban Bayramı öncesi et fiyatları ile bugün ki et fiyatları yan yana geldiğinde bayram öncesi yapılan tahminlerin tuttuğu görülüyor.

Bayram öncesi dana kuşbaşı 590 TL’den satılırken bugün de 590 TL’ye satılıyor. Bayram öncesi 800 TL’den satılan dana bonfile bugün de 800 TL’den satışa sunuluyor.

Kırmızı etteki bu durum kuzu etinde ve tavukta da neredeyse birebir aynı.

Bayram sonrası sadece tavuk kanat ve tavuk pirzolanın fiyatı arttı.

Sönmez Kasap'tan Hasan Benli, et fiyatlarında bayram dolayısıyla bir durgunluk olduğunu kırmızı ette herhangi bir zam yapılmadığını belirtirken, dana kıymanın kilosunun bayram öncesi de şimdi de 560 TL olduğunu söyledi. İthal etin ülkeye girişinin de fiyatların sabit kalmasında etkisi olduğunu dile getiren Benli, "Marketlerde satılan kırmızı et ve kıymada fiyat düşüşü olabilir ancak biz taze ve yeli kırmızı et sattığımız için düşüş söz konusu değil. Sadece bu süreçte fiyatlar sabit kaldı." diye konuştu.

Benli, bayram sonrası fiyatı artan tek ürünün ise tavuk kanat ve tavuk pirzola olduğunu aktardı, bunu yaz aylarında piknikçilerin artmasına bağladı.

Murat Et'ten Murat Kesen, bayram sonrası et fiyatlarında biraz gerileme olduğunu söyledi.

Leziz Et'ten Cihangir Öztürk ise bayramdan sonra fiyatların artmadığını sabit kaldığını ifade etti.

İŞTE ÇORUM’DA ORTALAMA ET FİYATLARI

Dana kuşbaşı 590

Dana kıyma 560

Dana ciğeri 400

Biftek 900

Bonfile 800

Antrikot 700

Sucuk 560

Bütün tavuk 115

Tavuk baget 140

Tavuk sarma 185

Tavuk kanat 240

Göğüs fileto 190