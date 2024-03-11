İYİ Parti Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe’nin çalışmalarına destek veren İl Başkanı Yıldız, ilçe esnafını, kurum ve kuruluşları ziyaret etti, çarşıda bulanan vatandaşlarla sohbet etti. Ekonomisi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanan Mecitözü’nün yıllardır büyüyüp gelişmediğini, kendi kabuğuna çekildiğini, göç veren, işsizliğin hakim olduğu, yatırımın gelmediği bir ilçe konumunda olduğunu dile getiren Erkan Yıldız, “sorunları ve yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Adayımız Kemal Tepe ile birlikte seçimi kazandığımızda Mecitözü’nü geleceğe hazırlayacak, ilçe halkının refah ve mutluluğunu artıracak, ilçe ekonomisini canlandıracak, ilçeyi büyütecek projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.



İYİ Parti Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe ise Mecitözü için birçok proje hazırladıklarını, projeleri kamuoyuna anlattıklarını ve projelerin halk nezdinde olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, belediye başkanlığını kazanması halinde ortak akılla, tüm kurum ve kuruluşlarla, esnafın da sesine kulak vererek ilçeyi hak ettiği seviyeye getireceklerini söyledi.

İYİ Parti heyeti, Mecitözü esnafının ve halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretlere; İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Koca ile İl Yöneticisi Burak Peker ve bazı partililer de destek verdi.