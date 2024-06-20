Mecitözü’nden gelen heyet 7-8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Elvançelebi Kültür Sanat Spor ve Anma etkinliklerinin düzenlenmesine vermiş olduğu desteklerden dolayı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı' ya teşekkür etti.

Kültürel değerleri hatırlamak ve hatırlamak adına yapılan Elvançelebi etkinliklerini geleneksel hale getirerek sonraki yıllarda da düzenlemeyi hedeflediklerini Vali Dağlı, başta Vali Yardımcı Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse ve Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtım Ofisi üyeleri olmak üzere Elvançelebi etkinliklerinin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi