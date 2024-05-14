Folklorik bebekler, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bölgeler ve kuşaklar arasındaki kültür alışverişini sağlayan geleneksel el sanatlarından biri olarak niteleniyor.

Mecitözü Halk Eğitimi, il dışında fuarlara katılmak suretiyle folklorik bebeklerin tanıtımını sağlıyor ve Mecitözülü kadınlar bu yolla ev ekonomilerine katkıda bulunabiliyor.

Kurs öğretmeni Günay Teke, folklorik bebeklerde hazır malzeme kullanılmadığını, tamamının el yapımı olduğunu belirterek, “Gövde kısmı tel ve elyaf, hareket sağlamak amaçlı baş kısmı alçıdan oluşmaktadır. Eğer bebeklerimizi kompozisyon tarzı çalışıyorsak taş, tahta, toprak, minyatür objeler kullanılıyor. Bebeklerimizde her karakter için o dönemin yaşayış tarzı incelenip geçmişi günümüze taşıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.