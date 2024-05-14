Çorum’un önceli valilerinden, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım öncülüğündeki kafile, Boğazkale ve Alacahöyük’ün ardından Çoruminia, Çorumlu Obası, Millet Bahçesi, Kadın El Emeği Çarşısı, Velipaşa Hanı, tarihi arasta ve şehrin çeşitli yerlerini gezdi.

Kafileye güleryüzle ve büyük bir samimiyetle eşlik eden Feyza Aşgın, konukların takdirlerini kazandı.

Çorum’u gelişmiş ve güzelleşmiş bulduklarını ifade eden konuklar, gördükleri konukseverlikten son derece memnun olarak Ankara’ya döndüler.