Toplantıya, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, ORKASİFED Başkanı Mehmet Akif Koçak, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Çorum OSB Müdürü Özgür Yalçın, Samsun, Amasya ve Tokat’tan SİAD temsilcileri, Çorum İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz ve Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli katıldı. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da toplantıda hazır bulundu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKASİFED Başkan Yardımcısı Semrin Kaleli, Türkonfed EDAM işbirliğinde hazırlanmış olan 2024 Rekabetçilik Endeksi’nde bölgesel durumu değerlendirerek, orta gelir tuzağı gibi bölgesel kalkınmada da rekabetçilik açısından tuzak riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Semrin Kaleli, TR 83 bölgesindeki 4 ilin rakamlarını tek tek değerlendirdi.

Milletvekilleri başta olmak üzere, toplantıya katılanlar sırayla konuya ilişkin görüşlerini açıkladılar. Samsun’un bölgesel merkez ve bölgenin dünyaya açılan kapısı, Çorum’un sanayileşmenin lokomotifi olma özelliği, Tokat’ın tarımsal üretim, Amasya’nın turizm açısından önemine dikkat çeken konuşmacılar, bu illerin, gerek ulaşım ağının ve sanayileşme altyapısının tamamlanmasında ortak girişim, gerekse ekonomik kalkınma ve turizm işbirliği adına güçlü bir dayanışma içine girmeleri gerektiği görüşünü dile getirdiler.