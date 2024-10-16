MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

28 Ekim tatil mi?

Yayımlanan özel gün ve haftalar kararına göre 28 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olduğu için yarım gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan günde resmi olarak kurumlarda tatil yapılır.