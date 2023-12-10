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McDonald's Türkiye, Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği Kristal Elma Ödülleri'nde iki ayrı projesiyle toplam sekiz ödüle layık görüldü. "Karın Tokluğuna İş Birliği" ve "Ama Değdi" adlı kampanyalarıyla ödül alan marka, Mediacat'in düzenlediği Felis Ödülleri’nde de “Hayalimdeki Tarifler” adlı yapay zeka temalı kampanyasıyla ödül kazandı.

McDonald's Türkiye, Reklamcılar Derneği'nin önde gelen organizasyonlarından Kristal Elma'da sekiz ödül kazandı. Marka, öte yandan Mediacat Dergisi'nin düzenlediği Felis Ödülleri'nde de yapay zekayla üretilen içecek tariflerine dair inovatif kampanyası “Hayalimdeki Tarifler” ile Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Marka, "Karın tokluğuna iş birliği" adlı kampanyası kapsamında TBWA Ajans ile birlikte eğlenceli bir reklam filmine imza attı. Film, McDonald's Türkiye'nin menülerine yönelik olarak açılan özel Twitch hesaplarını ele alıyor. Bu hesaptan menülerin fiyatını duyurmak adına, menü fiyatı kadar Twitch yayıncılarına bağış yapılıyor. Ardından yayıncılar da McDonald's'ın leziz menülerini yiyerek keyiflerine keyif katıyor. Marka, bu eğlenceli reklam filmiyle; medya, dijital, influencer ve sosyal medya gibi birçok alanda Kristal, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

McDonald's Türkiye’nin ödül aldığı bir diğer kampanya olan "Ama Değdi" ise; otomobil kullanıcılarının McDonald's'ın araca servis hizmetinden yararlanarak birkaç menü almalarını ve keyifle yemelerini konu alıyor. Menüler yendikten sonra paketler otomobil koltuklarının dört bir yanına dağılıyor, ancak McDonald's lezzeti bu dağınıklığa değiyor. Kampanya; Kristal Elma'dan basın ve sektörel kategorilerinde markaya Kristal ve Bronz ödüllerini getirdi.

Yapay zekalı içecek tarifleri

Markanın geçen yaz hayata geçirdiği yapay zekayla içecek tarifleri kampanyası “Hayalimdeki Tarifler” ise, pazarlama dünyasının önde gelen yayını MediaCat tarafından verilen Felis Başarı Ödülü'nü markaya kazandırdı.