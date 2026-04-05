1 Nisan 2026 Çarşamba günü başlayan IJS Istanbul Jewelry Show, 4 Nisan Cumartesi günü sona erdi.

Çorum’un tarihi Saat Kulesi’nin altın maketinin teşhir edildiği Ahlatcı Kuyumculuk Standı, Fuar boyunca büyük ilgi gördüğü gibi, Ahlatcı Holding’in yöneticileri de, medya organları tarafından kamuoyu önüne çıkarıldılar.

Örneğin, CNN Türk, Bloomberg HT ve Fuar TV, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı’yı konuk etti.

Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu ise Haber Türk TV, Ülke TV ve TV Net tarafından ekrana getirildi.

Yine Ahlatcı Holding’in diğer bazı yöneticileri de, medyanın ilgi odağı oldular ve kendileriyle söyleşiler yapıldı.

Ahlatcı Kuyumculuk Standı’nın görüntüleri ise hemen tüm medya kuruluşları tarafından önemle verildi.