Cuma günü öğleden sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Şoförler ve Nakliyeciler Odası eski Başkanı, Çorum eski Milletvekili, merhum Rıza Ilıman’ın kardeşi, Dr. Arif Ilıman, Dr. Atilla Ilıman ve Fatoş Yıldırım’ın babaları, Prof.Dr. Ali Yıldırım’ın kayınpederi Hüseyin Ilıman (90) sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Döndü Ilıman’ın eşi, hepsi de merhum olan Ahmet Ilıman, Ali Ilıman, Fevzi Ilıman ve Rıza Ilıman’ın kardeşleri, Dr. Arif Ilıman, Dr. Atilla Ilıman ve mali müşavir Fatma Yıldırım’ın babaları, Prof.Dr. Ali Yıldırım, emekli öğretmen Şenay Ilıman ve Dr. Zeycan Ilıman’ın kayınpederleri, Dr. Derya Ece, İnş.Müh. Emre Polat, Mimar Mert Onat, Av. Nilsu, Dr. Deniz ve Dr. Özgür’ün dedeleri olan Hüseyin Ilıman, 4 dönem Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve İl Genel Meclisi Üyeliği yapmıştı.

Hüseyin Ilıman’ın cenazesi, bugün Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

Ilıman’ın cenaze törenine, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP’li yöneticiler, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odaları yöneticileri, ailesi ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.