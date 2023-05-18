27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Millet İttifakı üyesi partilerin il başkanları ile partililerin hazır bulunduğu törende konuşan Tahtasız, 14 Mayıs seçimlerin halkın ilgisi ve yoğun katılımı ile gerçekleştiğini ve Millet İttifakı’nın Çorum’da oyunu arttırdığını kaydetti.

28 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalara başladıklarını belirten Tahtasız, “Yeniden kolları sıvadık” dedi.

“Ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye idealidir” diyen Tahtasız, “Seçimi ilk turda almak üzere çok emek verdik. Milletimiz tekrar sandık kurulmasına karar verdi. Güzel ülkemizin seçmenleri olarak 2. turu hep beraber ilk kez yaşayacağız. Halkımızın, seçmenlerimizin 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gittiğinde, oylarına, demokrasiye sahip çıkacağına inancımız sonsuzdur” dedi.

“SEÇİM SÜRECİ AKP’NİN YALAN VE İFTİRALARIYLA GÖLGELENDİ”

Mazbata töreninde konuşan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, seçim sürecinin AK Parti’nin yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelediğini belirterek, “Biz karşımızda yalana dolana başvurmayan bir rakip görmek isterdik. AKP milletvekillerine sesleniyorum, AKP, sen değil misin terör örgütleri ile defalarca gizli gizli oturan, pazarlıklar yapan. Buradan açık ve tekrar ilan ediyoruz, biz terör örgütleri ile masaya asla oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız. Teröristlerin ayağına AKP gibi savcı hâkim göndermeyeceğiz, davul zurna ile karşılamayacağız. AKP sen değil misin FETÖ'yü besleyip, büyüten, ayaklarına giden. 'Ne olursun, yalvarıyorum geri dön' diyen. Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuran.

Bu millet bunları bilmiyor mu? Biz hiçbir zaman mehmetciğe kumpas kuranlarla asla yan yana durmadık, asla durmayacağız. AKP açıkça söylüyoruz, siz ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadınız. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdiniz. İthal oy sağlamak için vatandaşlığı sattınız. Biz iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğiz” dedi. (Tugay GÖKTÜRK)