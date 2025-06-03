Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon mayısta yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. ENAG'a göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,23 oldu. Haziran ayı kira artış oranı, SGK ve Bağ-Kur'lu emeklinin zam oranı da belli oldu.

TÜİK'e göre enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.

YILLIK EN ÇOK HARCAMA YAPILANLAR: KONUT YÜZDE 67.43

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

AYLIK EN ÇOK HARCAMA YAPILANLAR: GIDA ENFLASYONU EKSİDE

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG 3.66 OLARAK AÇIKLADI

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira zammı belli oldu. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış gösterdi.

Buna göre mayıs ayında açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olurken, kira zammı oranı yüzde 45,80 olarak hesaplandı.

SGK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK

Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 ve Mayıs’ta yüzde 1,53 oranında artış gösteren emekli maaşları, yılın ilk beş ayında şimdiden yüzde 15’i aştı. Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.9'u buldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAP FARKLI

2025 yılı için memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına, ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam öngörülüyor. Ancak bu oranlar, enflasyonun altında kalması durumunda geçerli olacak. Enflasyon bu oranları aşarsa, memur ve memur emeklileri aradaki farkı maaşlarına ek zam olarak alacak.

Şu ana kadar açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak hesaplandı. Ancak kesin zam oranının netleşebilmesi için Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın beklenti anketine katılan 23 ekonomistin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Mayıs ayı enflasyonu ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına eşit (yüzde 2,10) açıklanırsa, yıllık enflasyon yüzde 36,17'ye inecek. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise Mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17.

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs'ta açıklamıştı. Kuruma göre aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.

