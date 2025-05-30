JTİ GRUBUNDA EN PAHALI SİGARA 91 TL

Zamlı listeye göre JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL olurken, en ucuz sigara ise 75 TL olarak belirlendi. Zamların 27 Mayıs itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

ZAM BEKLENİYOR

TBYD Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada yalnızca JTİ grubunun değil, diğer sigara üreticilerinin de önümüzdeki günlerde fiyatlarını güncellemesinin beklendiğini ifade etti.

JTİ SİGARA GRUBU FİYAT TARİFESİ

Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL

Winston Slender Q Line: 80 TL

Winston Slender: 80 TL

Winston: 84 TL

Winston Slims Q Line: 89 TL

Winston Slims: 90 TL

Winston Xsence: 91 TL

Camel Slender: 77 TL

Camel Deep Blue: 77 TL

Camel Black & White: 78 TL

Camel Yellow & Brown: 81 TL

Ld: 76 TL

Monte Carlo: 75 TL

Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL