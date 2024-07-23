YKS Sayısal’da Türkiye 6’ncısı

YKS Sayısal’da Türkiye 6’ncısı ve Çorum birincisi olan Yusuf Aslan Özaydın, sınava hazırlandığı MatematikEvi’ne büyük gurur yaşattı.

Bu nedenle, MatematikEvi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kucu Müdür Tekin Tekeli, öğrencisine plaket verirken, “Bize bu gururu yaşattığı için kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

YKS’de ham puanı 498,35073, yerleştirme puanı ise 556,15473 olan Yusuf Aslan Özaydın, 9. ve 10. sınıftan beri düzenli çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

“Bu zorlu süreçte, gerek ailem, gerekse MatematikEvi öğretmenleri, bana çok yardımcı oldular. Hem özel ders, hem koçluk aldım. Sınav stresini yönetmemde, koçluğun çok faydasını gördüm.”

“Bu sınav, sadece ders çalışılarak kazanılan bir sınav değil. Gerek yıl içinde ders çalışırken, gerek sınav anında psikolojiyi yönetmek büyük önem arz ediyor. Bu konuda koçluğun çok önemli olduğunu düşünüyor ve koçum Tekin Tekeli Hocama çok teşekkür ediyorum.”

Yolun başında belirlediği hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını da dile getiren Özaydın, “Başta bugüne kadar desteklerini her mecradan sürekli olarak hissettiğim aileme ve MatematikEvi ailesine teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.