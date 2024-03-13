Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Manisa FK, Ahlatcı Çorum FK ile Cumartesi günü Çorum’da oynayacağı 27.hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haftayı, sahasında aldığı 3-2’lik Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı nezaretinde Ahlatcı Çorum FK maçına hazırlanıyor. Ümraniye galibiyetiyle düşme potasıyla farkı 7 puana çıkartarak rahatlayan Manisa temsilcisi, Çorum’dan da puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik patron Mustafa Dalcı tüm hesapları puan üzerine yapıyor.