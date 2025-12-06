Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk hesapları yapan Arca Çorum FK’da yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde kadroya dahil edilmesi düşünülen futbolcular yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çorum temsilcisinin, Süper Lig’den 2 futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Gol yollarında büyük sorun yaşayan Arca Çorum FK’nın, Eyüpspor’dan 27 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem ve 33 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Ampem, bu sezon 15 resmi maçta 502 dakika süre alırken, 2 gol attı. Mame Thiam ise 12 karşılaşmada 1.003 dakika sahada kalırken, 2 gol kaydetti.
Muhabir: Haber Merkezi