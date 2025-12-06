15-26 Kasım tarihlerinde Japonya’da düzenlenen 25.İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil eden ve finalde ev sahibi Japonya’yı 2-1 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı’mızın Çorumlu teknik direktörü Ramazan Karacif, beraberinde Çorumlu teknik direktör ve TFF Antrenör Eğitmeni İsmet Kamak’la birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri, hemşehrimiz Zeki Gül’ü ziyaret ettiler.

Zeki Gül, kazanılan başarıdan dolayı Ramazan Karacif ve nezdinde milli takımı tebrik ederken, İsmet Kamak’ın başarılı çalışmalarını da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Karacif ve Kamak, ziyaretin anısına Zeki Gül’e 19 numaralı milli takım forması hediye ettiler.