Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Arca Çorum FK’nın Alanyaspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçına altyapı futbolcularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkmasını kazanım olarak değerlendirdi.

Aracı, yaptığı açıklamada, “Biz amatör spor camiası ve kulüpleri olarak; üreten, futbolcu yetiştiren, gençlerimizi doğru bir spor kültürüyle geleceğe hazırlayan büyük bir aileyiz.

Şehrimizin tek profesyonel takımı ile omuz omuza vererek hem profesyoneli hem amatörü birlikte Süper Lig’e taşıyacak bir vizyon ortaya koymak en büyük çalışma hedefimizdir.

Her bir gencimizin doğru liglerde şans bulması, tecrübe kazanması ve Türk futboluna kazandırılması en büyük temennimizdir. Bugün atılan her adım, yarının güçlü Çorum’u için yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Arıcı, altyapı oyuncularına cesaretle forma veren ve kendilerini göstermeleri için sorumluluk alan Başkan Baran Korkmazoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı sorumlusu Sinan Özdilli’ye teşekkür etti.