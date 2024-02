Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Bazıları küçük çapta olduğu için hissedilmese de anlık veriler olan her depremi yakalıyor. 20 Şubat günü Malatya ve İzmir birçok deprem yaşadı. Aynı şekilde Kahmaranmaraş da deprem yaşayan şehirler arasındaydı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 20 Şubat Salı son depremler listesi...

MALATYA'DA PEŞ PEŞE BİRÇOK DEPREM!

Malatya, Salı gecesi 3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Battalgazi merkezli deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 00.43'te ise ikinci bir deprem daha yaşandı ve 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kısa bir süre sonra saat 03.32'te, 2.6 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

Sabah 05.17'de bir kez daha deprem yaşayan Malatya bu kez 3.4 ile sallandı.

19 Şubat Pazartesi günü de Malatya 4.3'lük bir deprem atlatmıştı.

İZMİR DE ARKA ARKAYA SALLANDI

İzmir, Menderes sabaha karşı 2.9 ile sallandı. Deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti. Saat 04.48'te aynı yerde ikinci bir deprem daha oldu; bu kez deprem 3.3 olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAYDEDİLDİ

Depremi yaşayan şehirler arasında Kahramanmaraş da vardı. Elbistan'da meydana gelen deprem 3.9 olarak ölçüldü ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.