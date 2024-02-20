Başkan Aşgın, geride kalan 5 yıllık başkanlık süreci ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı konuk etti. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Meclis Başkanı Erol Karakaş ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Aşgın, Çorum için yaptıklarını ve yeni dönemde yapacaklarını anlattı.



Yönetim kademelerinde görev alan insanların her zaman hesap verebilmesi gerektiğine vurgu yapan Aşgın, bu anlayışla belediye başkanı olarak hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışını göreve geldiği günden uyguladığını dile getirdi.

2019 seçimlerinden önce de TSO meclis üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattığını hatırlatan Aşgın “Allah nasip eder, hemşehrilerimiz de bizi seçerse neleri yapacağımızı tek tek anlatmıştık. 5 yıl aradan sonra, neyi yapacağız demişsek büyük bir kısmını tamamlamış olarak tekrar huzurunuzdayım. Verdiğimiz vaatleri, verdiğimiz sözleri büyük oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyim.” dedi.

Koçhisar isale hattı, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşılabilir şehir projeleri, sosyal tesisler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması, tarihi kent meydanı, refakatçi misafirhanesi, eğitim, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlar ile sosyal belediyecilik projelerinden özetle bahseden Aşgın, yeni dönem de aynı aşk ve heyecanla şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya, yeni yatırımları Çorum’a kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Aşgın’ın büyük bir dikkatle dinleyen oda meclis üyeleri çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılarken yeni döneme ilişkin de başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)